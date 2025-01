OLULINE TEADA Need on leetrite sümptomid

Leetrid on ülimalt nakkav viirusinfektsioon, mis algselt mõjutab hingamisteid ja võib viia tõsiste tüsistusteni. Peamised sümptomid on ulatuslik nahalööve, palavik, köha ja valged laigud suus. Soovitatav on kiire meditsiiniline abi, vahendab Healthline.