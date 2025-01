MÕJU VERERÕHULE Kas tead, kuidas mõjub soe dušš unele?

Külma duši mõju kehale ja unele

Külma veega pesemine on olnud sajandeid viis keha ergutamiseks. Roomlased kombineerisid kuumaveeruumide külastamist külma vette sukeldumisega. Tänapäeval on võimalik lihtsalt kraani keerata, et osa saada külma duši mõjust.