Alkohol enne uinumist – loe, milline on selle mõju unele

Alkohol mõjutab peamiselt REM-und (kiirete silmaliigutuste faasi), lükates edasi esimest REM-episoodi ja vähendades kogu öö jooksul saadava REM-une kogust. See faas on oluline mälu konsolideerimiseks ja emotsioonide reguleerimiseks. Alkohol võib samuti põhjustada öösel sagedasemat ärkamist ja kergemat und, eriti öö teises pooles.

Pikemaajalised mõjud

Enamik uuringuid keskendub alkoholi mõju uurimisele ühe öö jooksul. Vähem on teada korduva alkoholi tarbimise mõjudest, kuid mõned uuringud viitavad, et mitme järjestikuse napsitamisõhtu järel võivad unehäired püsida ka esimesel alkoholivabal ööl. See viitab, et unerežiimi taastumine võib võtta aega.