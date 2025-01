Seitsme vähiliigi tekkeriski vähendab lihtne muutus

Uued rohud teevad kaalulanguse lihtsamaks, kuid kas see tähendab, et võime treenimise unustada? Terviseeksperdid ütlevad, et kindlasti mitte. Füüsilisel aktiivsusel on palju positiivseid mõjusid, kusjuures kaalulangus ei ole alati peamine eesmärk.