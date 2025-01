5 viisi, kuidas vältida püsti tõusmisel peapööritust

Ortostaatiline hüpotensioon on tavaline nähtus. See tähendab, et kui liigute lamamis- või istumisasendist püsti, langeb vererõhk ja võite hetkeks tunda kerget peapööritust. See juhtub, sest veri koguneb ajutiselt jalgadesse ja kehal kulub hetk, et pumbata veri suurtest veenidest tagasi vereringesse ning kiirendades südame tööd.