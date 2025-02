Arstid selgitavad: miks tekib alaseljavalu ja mida selle korral teha?

Suur viga

Dr Kask soovib inimestele südamele panna, et kui on juba tekkinud seljamured, siis tuleb minna füsioterapeudi vastuvõtule ning sealseid soovitusi tõsiselt võtta. «Üks suurimaid vigasid on see, et kohe kui hakkab parem, enam füsioterapeudi poolt antud harjutusi kodus ei tehta. Siis aga juhtub see, et sama häda tuleb tagasi. Me näeme seda oma praktikas kahjuks väga palju,» ütleb ta. Arst lisab, et füsioterapeudi poolt antud harjutusi tuleb teha regulaarselt elu lõpuni. Dr Kase sõnul on füsioterapeudi panus hindamatu. «Füsioteraapia on Eestis väga kõrgel tasemel, siiski võrreldes põhjamaadega on füsioterapeudi kaasatus ravis väiksem. Füsioterapeudi panus seljaprobleemide ravis on oluline.»