Me kõik elame valesti. Aga noored?

Noorte seireuuring soovituste täitmise hindamiseks

Nagu täiskasvanute puhul, nii ka noorte tervisekäitumise osas viib TAI regulaarselt läbi eriteemalisi seireuuringuid. Tänu seireuuringutele on meil võimalik hinnata noorte tervisekäitumise hetkeseisu ning jälgida nende näitajate muutusi ajas. Kehaline aktiivsus on üks tervisekäitumise näitajatest, nii nagu ka ekraaniaja kasutamine või une pikkus, mis on samuti ETLS soovitustes arvandmetena esitatud.

Üks kõige pikema ajalooga noorte seireuuringutest on kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, mis rohkem on tuntud selle inglise keelse nimetuse lühendi järgi, HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Igal küsitluskorral kogutakse ligikaudu 5000 11-13- ja 15-aastaste noorte anonüümne andmestik, mille tulemused on ka rahvastiku arengukava mõõdikuteks. Järgmine HBSC-uuringu andmete kogumine Eestis algab käesoleva aasta novembris. Kuna Eestis läbiviidud uuring kuulub rahvusvahelisse HBSC-uuringu võrgustikku, siis on see andnud hea võimaluse võrrelda meie noorte tervisekäitumise näitajaid teiste, rohkem kui 40 riigi eakaaslaste tulemustega.