Hingamismuster võib reeta karmi haiguse

Varasemalt oli Alzheimeri tõve diagnoosimine võimalik vaid lahkamisel, kuid aastatepikkune uurimistöö on avanud uusi võimalusi haiguse tuvastamiseks elavatel patsientidel. Praegu kasutatakse selleks peamiselt amüloidvalkude markerite otsimist seljaajuvedelikust või positronemissioontomograafiat (PET), kuid meetodid on invasiivsed või kulukad. Samas on selgunud, et amüloidvalgud ei pruugi olla haiguse otsene põhjus, kuna mitmed neid sihikule võtvad ravimid pole andnud loodetud tulemusi.