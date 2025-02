Levinud probleem viib unetuseni

Nüüd on teadlased äädika- ehk puuviljakärbseid (Drosophila) kasutades tuvastanud spetsiifilised ajusignaalid ja ajurakkude grupid, mis on seotud alkoholist tingitud unetusega. Uuringutulemused avaldati ajakirjas Current Biology. See töö võib aidata välja töötada sihipäraseid ravimeetodeid alkoholiga seotud unehäirete vastu, toetades sõltuvusest taastumist.