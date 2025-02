Loe, kas ka sind võib kimbutada unetus

Unetus on levinud unehäire, mis raskendab uinumist, öö läbi magamist või varahommikuse ärkamise järel uuesti uinumist. See võib põhjustada väsimust, mõjutada meeleolu, tervist, töövõimet ja elukvaliteeti. Täiskasvanud vajavad tavaliselt 7–9 tundi und ööpäevas, kuid see võib inimeseti erineda, vahendab Mayo kliinik.