Perearstid hakkavad jagama liikumissoovitusi

«Piisav liikumine on pikema elu ja hea tervise vundament. Lisaks sellele, et kehaline aktiivsus vähendab haigestumise riski, on see ka oluline vaimse tervise vitamiin. Just tervishoiutöötajad puutuvad regulaarselt kokku patsientidega, kelle puhul aitaks liikumisalane nõustamine raviplaani osana nende seisundit oluliselt parandada. Liikumisretsept suunab abivajajad spetsialistide toel rohkem liikuma, mis paljudel juhtudel on ravimitele tõhus ja jätkusuutlik alternatiiv,» rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

«Südame-veresoonkonnahaigused on eestimaalaste peamiseks surmapõhjuseks. Rohkem kui pooled täiskasvanud on liigse kehakaaluga, mis on paljude krooniliste haiguste otsene või kaudne põhjus. Hüppeliselt on kasvanud vaimse tervise häirete arv. Viimased 20 aastat veedavad eestimaalased haigustega võideldes. Samas on teaduslikult tõestatud, et paljud nendest haigustest ja häiretest on ennetatavad ja ravitavad liikumisaktiivsuse tõstmise ning elustiili muutusega,» sõnas tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv.