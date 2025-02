UUS UURING: seljasüstid ja muud blokaadid kroonilise valu korral pole head

Krooniline (pikem kui 3 kuud) aksiaalne (spetsiifilises selja piirkonnas paiknev) ja radikulaarne (kätesse või jalgadesse kiirguv) seljavalu. Foto: www.bmj.com​

Seetõttu soovitatakse tugevalt nende protseduuride kasutamist vältida.

Soovitus hõlmab järgmisi protseduure:

lokaalanesteetikumi, steroidi või nende kombinatsiooni süstid;

epiduraalsed süstid lokaalanesteetikumi, steroidi või nende kombinatsiooniga:

raadiosageduslik ablatsioon koos või ilma lokaalanesteetikumi ja steroidisüstidega.

Paneel lisas, et need protseduurid on kulukad, koormavad patsiente ega ole ilma riskideta. Seetõttu usuvad eksperdid, et teadlikud patsiendid otsustaksid neid vältida.

Kas seljasüstidest tuleks loobuda?

Eksperdid tunnistavad, et edasised uuringud on vajalikud ja võivad tulevasi soovitusi muuta, eriti nende protseduuride puhul, mille tõhususe tõendid on praegu madalad või väga madalad. Samuti vajab uurimist, kuidas selja süstid mõjutavad patsientide opioidide kasutamist, töövõimet ja unekvaliteeti.

Washingtoni Ülikooli teadlane Jane Ballantyne tõstatab The BMJ seotud juhtkirjas küsimuse, kas on õigustatud jätkata nende protseduuride pakkumist kroonilise seljavalu patsientidele.

Juurdunud ravipraktikate muutmine pole lihtne, märgib ta, kuid mida enam tõendid ei toeta nende süstide laialdast kasutamist, seda vähem on tervishoiusüsteemid valmis nende eest maksma.

Ta rõhutab, et kuigi see uuring ei pruugi olla viimane sõna seljasüstide kohta, lisab see kinnitust üha kasvavale arusaamale, et kroonilise valu ravi vajab põhjalikku ümbermõtestamist. Ehkki invasiivsete protseduuride hüvitamist peetakse sageli iseenesestmõistetavaks, võib tasakaalustatum rahastamissüsteem, mis toetab ka mittemedikamentoosseid valu ravimeetodeid, olla tõhusam lähenemine.