Eesti ja Belgia teadlaste koostöö laiendas loote tervise uuringute võimalusi

Raseduse esimese kolmandiku jooksul on võimalik lootel tuvastada olulisemaid tervisehäireid tekitavaid geneetilisi muutuseid. Loote geneetilises sõeluuringus kasutatakse loote ultraheli uuringut ja raseda vereproovi analüüsi. Eestis on rasedate kaasatus loote tervise sõeluuringutes üks maailma paremaid. Samas on loote mikrodeletsioonide sündroomide tuvastamine rasedate sõeluuringus raskendatud, kuna loote ultraheli uuringus ei pruugi esineda selgeid kõrvalekaldeid tema arengus ja samuti ema vereproovi analüüs ei viita haiguse esinemisele. Seetõttu on suur tõenäosus, et mikrodeletsioonidest põhjustaud geneetilised muutused lootel jäävad rasedal avastamata ning need diagnoositakse sageli alles raseduse hilisemas staadiumis või isegi pärast lapse sündi.