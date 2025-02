Kõhurasv ei ole sugugi kasutu, vaid aitab hoida selle elundi tervist

Hiirtega tehtud uuring näitas, et vistseraalne rasv toodab valku CX3CL1, mis aitab säilitada ajule olulist BDNF-valku. See valk toetab neuronite kasvu ja suhtlust. Nooremas eas aitab kõhurasv seega ajutegevust, kuid vananedes selle kaitsev mõju kahaneb, kuna rasvkoes väheneb hormooni reguleeriva ensüümi tase. See langetab BDNF-i taset ja soodustab kognitiivset allakäiku.

Teadlased avastasid, et vanematel hiirtel paranes ajutöö, kui neile manustati CX3CL1 lisadoos. Samas noortel hiirtel, kellel valgu taset kunstlikult vähendati, langes ka BDNF-i tase. See kinnitab, et CX3CL1 on ajutalitluse jaoks oluline igas vanuses.