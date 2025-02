Kuigi kevadised päikesekiired kutsuvad päikest võtma, on päevitamisega liialdamine väga ohtlik. Tõsiseid nahakahjustusi tekitab ultraviolettkiirgus (UV), kuna see lagundab kollageeni ja elastiini. Kui neid valke on nahas vähe, kiireneb vananemisprotsessi ning nahk muutub lõdvaks ja kortsuliseks. Pikaajaline kokkupuude UV-kiirgusega, olgu see päikese käes või solaariumis, suurendab ka oksüdatiivset stressi ning võib põhjustada DNA kahjustusi naharakkudes. Kuna UVA-kiirgus tungib sügavale nahakihtidesse, teeb see kahju ka fibroblastidele ehk kollageeni sünteesivatele rakkudele. See mitte ainult ei kiirenda vananemist, vaid suurendab ka nahavähi, sealhulgas melanoomi riski.