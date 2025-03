Saadi teada kuidas valmistada kolesteroolitaset mitte kasvatavat kohvi – see ei tule masinast!

Tegemist on diterpeenidega – taimedes leiduvate ühenditega, millel on inimorganismile erinevaid toimeid. Kaks eriti olulist diterpeeni, kafestool ja kahweol, on seotud LDL-kolesterooli taseme tõusuga. Nende sisaldus kohvis sõltub aga suuresti sellest, kuidas kohv on valmistatud.