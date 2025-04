MITi teadlased meisterdasid valmis tõhusama ravi kui Ozempic – hiired on juba saledad

MIT-i teadlased on välja töötanud uue ravimite kohaletoimetamise süsteemi, mis tekitas hiirtel püsiva kaalulanguse ja stabiilse veresuhkru taseme. See tehnoloogia võib muuta kaalulangetuse ravi tõhusamaks ja taskukohasemaks.

Vanasõna ütleb: «Kus viga näed laita, seal tule ja aita.» MITi teadlased on teinud just seda – ainult et nad õpetasid keha ise end ravima. Uus lahendus lubab kestvamat toimet väiksema doosiga. Tervise uus tulevik võib tulla hoopis seestpoolt: odavad peptiidravimid muudetakse püsivateks, sidudes need inimese immuunsüsteemi.