Selleks, et püsida terve, ei pea tingimata iga päev trenni tegema. Vähemalt 150 minutit mõõdukat kuni tugevat kehalist tegevust nädalavahetusel näib olevat tervisele sama kasulik kui nädala peale laiali jagatud liikumine.

Hiina teadlaste värske uuring on täienduseks juba olemasolevatele tõenditele, mis näitavad, et inimesed, kes teevad trenni vaid ühel või kahel päeval nädalas, elavad kauem kui inimesed, kes trenni ei tee. Nädalavahetusel trenni tegemine on teadlaste sõnul sama tõhus, kui kogu nädala jooksul aktiivselt liikumine.