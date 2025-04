Tuntud kardioloog: neid nõuandeid järgides võid elada ligi 10 aastat kauem

Südametervise hoidmine on suuresti teadlikkuse küsimus. Südamehaigused on laialt levinud tervisemure, väga paljudele meie seast on pandud südamehaiguse diagnoos ja määratud ravi. Selleks et oma elukvaliteeti säilitada, ennast hoida ja tüsistuste eest kaitsta, tuleb esmalt teha kõik endast sõltuv ja ravimitest mittesõltuv, et saada kontrolli alla oma riskifaktorid.