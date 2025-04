Värske uuring: pruun riis sisaldab rohkelt arseeni

Kuigi pruuni riisi peetakse valgest riisist tervislikumaks, ei pruugi see tegelikult nii olla, selgub hiljutisest Michigani ülikooli teadlaste uuringust. Uuringust selgus, et pruunis riisis on tavapärasest rohkem anorgaanilist arseeni, mis võib olla eriti ohtlik alla viie aasta vanustele väikelastele, kes söövad oma kehakaaluga võrreldes rohkem ja võivad olla toidus leiduvate mürgiste ainete suhtes haavatavamad.