See imeline dieet aitab vananeda tervena ja vältida mitut tõsist tervisemuret

Flavonoidid on looduslikud taimeühendid, mida leidub rohkelt näiteks marjades, tsitrusviljades, õuntes, tees ja punases veinis. Need ühendid annavad taimedele värvi ja kaitsevad neid kahjustuste eest. Samadel ühenditel on tõestatud kasulik mõju ka inimeste tervisele – need on tugevad antioksüdandid, vähendavad põletikku ning toetavad südame ja aju tööd.