Need kolm imelihtsat nippi aitavad paremini magada

Uni on äärmiselt oluline igas vanuses. Uuringud näitavad, et see on otseselt seotud laste ja noorte aju arenguga ning mõjutab tugevalt ka eakamate tervist. Noored inimesed vajavad und pigem hommikul ja istuvad õhtul hilja üleval, samas, kui eakamad inimesed on sageli ärksamad just hommikul. Vanemas eas lühenevad ka sügava une faasid ja uni muutub nii-öelda pinnapealsemaks. See ei tähenda siiski tingimata, et uni ei võiks olla kosutav. Saksamaal asuva Erlangeni ülikooli kliinikumi unearstide sõnul on une parandamisel kasu kolmest väiksest nipist.