Kui müsli panna kaussi, kuhu on eelnevalt valatud piim, siis ei muutu müsli nii kiiresti pehmeks, selgitas Londoni ülikooli professor Barry Smith ajalehele Daily Mail. Kuid see on vaid osa selle olulise küsimuse vastusest, rääkis Smith, kes töötab ühtlasi Londoni ülikooli meelte uurimise keskuses (Centre for the Study of the Senses), mis ühendab ühtseks teadlaste meeskonnaks neuroteadlased, antropoloogid, filosoofid ja psühholoogid.