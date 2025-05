Juba 400. aastal eKr ütles laialdaselt kaasaegse meditsiini isaks peetav Hippokrates kuulsad sõnad: «Kõndimine on inimese parim ravim.» Rohkem kui kaks tuhat aastat hiljem on ka teadus lõpuks selle tarkuseni jõudnud.​

Inimestel, kes kõnnivad päevas rohkem kui 8000 sammu, on poole väiksem enneaegse surma riski kui neil, kes kõnnivad vähem kui 5000 sammu – see on istuva eluviisi künnis. Kuid pärast 8000 sammu saavutamist kipub kõndimisest saadav kasu samaks jääma, mis seab kahtluse alla pikaajalise usu 10 000 sammu tegemisse päevas.