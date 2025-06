Rajavallutaja kutsub: ühine terviseradade väljakutsega!

Liikumine tasub end ära – nii kehale kui rahakotile

Kolm suvekuud vältav kampaania julgustab inimesi kõndima, jooksma või rattaga sõitma vähemalt ühel 120 kampaanias osalevast terviserajast. Igal rajal on spetsiaalne kampaaniaplakat koos QR-koodiga – selle skaneerimine lisab sinu kontole uue raja.

Assar Jõepera, SA Eesti Terviserajad juhataja, kinnitab, et kampaania eesmärk on teha liikumisest loomulik osa inimeste argipäevast:

«Terviserajad pakuvad suurepäraseid võimalusi – olgu see hommikune jooks kodu lähedal või suvine rattatiir mõnes uues paigas. Kolmekohalise rajanumbrini jõudmine on väljakutse, kuid 15–25 erineva raja läbimine kolme kuu jooksul on enamikele täiesti jõukohane.»