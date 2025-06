Miks me jääme kinni halbadesse harjumustesse?

Harjumused on kui autopiloot – me kordame samu käitumismustreid isegi siis, kui teame, et need meile ei sobi. Nüüd on Briti teadlased leidnud tõenäolise põhjuse: aju kasutab harjumuste kujundamisel täiesti eraldiseisvat õppimismehhanismi. See avastus võib muuta arusaama sõltuvustest ja pakkuda uusi võimalusi Parkinsoni tõve mõistmiseks.