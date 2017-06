Tervisenõu: miks ei tohiks võtta valuvaigistit enne trenni minekut?

Vastab Apotheka apteeker Kerli Valge:

Kui aktiivsel treenijal valutab kuskilt nii palju, et on vaja võtta valuvaigistit, on mõistlik trenni sel korral minemata jätta ja anda organismile aega taastumiseks ja puhkamiseks. Kui aktiivne treenija on endale kuidagi liiga teinud ja võtab valuvaigistit, et uuesti, ilma valuta, trenni teha, teeb ta enda kehale suure tõenäosusega liiga ning (täiendavate) vigastuste saamise oht on väga suur.

Valuvaigisti leevendab valu, kuid ei ravi valu põhjust. Valu annab signaali kehale, et me endale liiga ei teeks. Valuvaigistit tarvitades me seda valu-signaali ei saa, mistõttu on väga lihtne olemasolevat vigastust süvendada ning vigastusest taastumise aeg venib veel pikemaks.

Lisaks tuleb arvestada, et valuvaigistid mõjutavad kogu keha, mitte ainult seda osa, mis teeb haiget. See tähendab, et valuvaigistid võivad maha suruda organismi võimet reageerida treeningule ja sellest ka normaalselt taastuda.

Loe ka teisi Tervisenõu lugusid:

Mis juhtub, kui minna läätsedega ujuma?

Keda ohustab lihasööjabakter?

Kas kasutada suuvett või mitte?

Kuidas veenilaienditest lahti saada?