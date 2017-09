Tervisenõu: mida kujutab endast bronhiit?

Vastab kopsuarst Helle Leesik kliinik.ee-s:

Bronhiit ehk bronhide (kopsutorude) põletik võib olla äge ja krooniline. Ägeda bronhiidi põhjuseks on infektsioon või limaskesta kahjustavate ainete sissehingamine, tekitajateks võivad olla nii viirused kui ka bakterid.

Bronhiidi teket soodustab organismi kaitsevõime nõrgenemine külmetuse või mingi muu põhjuse tõttu. Sageli kaasub bronhiit ülemiste hingamisteede (nina-, neelu-, kõri-, hingetoru-) põletikule.

Põhiline kaebus on kuiv köha või köha koos limase või limasmädase röga eritusega. Bronhiit kestab mõnest päevast paari nädalani. Üldine enesetunne ei ole eriti häiritud. Raviks sobivad kodused vahendid, nagu soojad joogid, ravimteed, taimsed rögalahtistid (alteetõmmis, termopsisepreparaadid). Ägedas faasis on soovitatav tubane režiim.

Krooniline bronhiit on tõsisem haigus. Bronhiiti peetakse krooniliseks, kui inimesel esineb rögaeritusega köha vähemalt kolme kuu jooksul kahel järjestikusel aastal ning teised hingamiselundite haigused on välistatud. Kroonilise bronhiidi põhjusteks võivad olla suitsetamine, kestev kahjulike ainete (tolmu, gaasi) sissehingamine või sagedased infektsioonid.

Ravi seisukohalt on oluline kõrvaldada ärritavad tegurid, loobuda suitsetamisest ning kasutada röga lahtistavaid ja väljaköhimist soodustavaid vahendeid, näiteks ravimteid, kuumi jooke ja kuuma soodapiima. Mädase röga korral on vajalik ravi antibiootikumidega, sest siis on tõenäoliselt lisandunud bakteriaalne infektsioon.