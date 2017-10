Tervisenõu: mis juhtub aegunud ravimi tarvitamisel?

Vahel jääb kodus üle ravimeid, mille säilivustähtaeg on hiljuti mööda läinud või on näiteks elukaaslase viimasest antibiootikumikuurist alles jäänud ravimit, mis sümptomite järgi võiks sobida ka teisele inimesele edasiseks kasutamiseks. Kui ohutu selline tegevus aga on?