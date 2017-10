Sa pole üksi! Kõik mõlgutavad dieedile minnes neid muremõtteid

Kaalulangetuse põhimõte on iseenesest lihtne – tuleb kalorsuselt süüa vähem, kui päeva jooksul ära kulutad. Küll aga võiks toitumine seejuures olla mitmekesine - näiteks köögiviljades on vajalikke vitamiine ja mineraalaineid, ent samas vähe kaloreid, mistõttu saab neid päeva jooksul paraja portsjoni süüa. Kui teha muudatusi aga väga kiirelt ja rangelt ning võtta menüüst välja kõik lemmiktoidud, otsimata neile tervislikumaid ja samas maitsvaid alternatiive, siis ilmselt pikka iga sel dieedil ei ole.

Portaal CheatSheet reastab muremõtted, mis dieedipidajal väga sageli pähe tulevad, ent millest ei tohiks lasta end heidutada.

Ma ei saa süüa enam midagi, mida varem nautisin. Kui armastad küpsetisi, aga otsustad need menüüst täielikult välja jätta ning toituda peamiselt kanast ja brokolist, teeb see meele tõepoolest mõruks. Olulisem oleks leida endale väiksed maitsvad vahepalad või tervislikud alternatiivid küpsetistele, mida lubada endale näiteks kord või paar nädalas. Enese täielik piiramine teebki õnnetuks ning paneb keelatud toite veel rohkem ihaldama. Parem olgu need minimaalsel kujul menüüs olemas, kuniks nende maitse ei tundugi ehk muu toidu kõrval enam nii hea.

Ma ei kaota nagunii mingeid kilosid. Kaalukaotus on pigem maraton, mitte sprint ehk tulemusi ei saa näha lühikese ajaga. Eesmärgi saavutamine võib võtta kuid või isegi aastaid ning väiksed tagasilöögid käivad samuti sellega kaasas. Selle teadmisega tuleb arvestada, et omandada jätkusuutlik tervislik eluviis. Kui ootad kiireid tulemusi ning pettud endas, siis tekibki käegalöömise tunne kiiremini.

Need on lihtsalt kalorid. Toidu puhul tuleb jälgida nii kalorsust kui ka toitainete sisaldust. Näiteks 200 kalori eest jäätist ei ole võrdväärne 200 kalori suurusjärgus kanafileega. Viimane hoiab nimelt kõhu rohkem täis ning annab kehale tegutsemiseks väärt toitaineid, jäätis aga kõrgendab korraks veresuhkru taset ning sellega asi piirdubki. Kalorite defitsiit on küll üks dieedi alustalasid, ent siis olgu toit ise samuti mitmekesine ja toitainete ning mineraalide poolest rikkalik.

Mõned inimesed on lihtsalt loomult kõhnad ning minust ei saa kunagi üks nendest. Paljud teavad kindlasti mõnd inimest, kes võib ära süüa terve pitsa ning sellegipoolest kanda S-suuruses pükse. Oma keha ja toitumist ei saa aga teistega üksühele võrrelda. Võibolla on peenikestel tuttavatel tõepoolest parem ainevahetus või aktiivsem elustiil. Nende saavutamisega tuleb mõnel jällegi rohkem vaeva näha.

Kui söön selle küpsise ära, võin tänasele päevale juba käega lüüa. Kõigil tuleb ette libastumisi, ent seepärast ei saa kohe kõike katkestada. Kui oled oma plaane rikkunud, siis alusta lihtsalt otsast peale ning täida keha vajalike vitamiinidega näiteks lemmikpuuviljade näol. Järgmisel hommikul aga söö kosutav toitainerikas hommikusöök, et uuele päevale enesekindlalt vastu minna.

Kui ma oma ideaalkaalu teatud ajaga ei saavuta, annan pigem alla. Eesmärkide seadmine on hea, ent tuleb arvestada, et nende saavutamine ei pruugi tulla kiirelt. Parem on seada mõistlikke eesmärke või neid vastavalt oma tempole korrigeerida.

Kuidas negatiivsest mõtlemisest vabaneda? Motivatsioon võib järsult langeda ka muu teguri, näiteks kehva tööpäevaga seoses. Oluline on mõista, et on lihtsalt üks halb moment, mis tuleb ületada. Näiteks soovitatakse pidada dieedi ajal päevikut, kuhu kirjutad oma halvad mõtted üles ning analüüsid need hiljem läbi. Loodetavasti jõutakse siis tulemusele, et tegelikult pole midagi hullu ning elu (ja ka dieet) läheb edasi. Kui harjutada end positiivselt mõtlema ning juurutada tervislikku elustiili tasapisi, saab see lõpuks rõõmsa elu osaks.