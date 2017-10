Kas aluspesus magamine on tervisele kahjulik?

Unekvaliteedi huvides võib olla alasti magamine parim variant, sest pidžaamad hoiavad keha liigselt soojas ja aluspesus magamine võib mõjuda halvasti intiimpiirkonnale, vahendab The Guardian.

Suurbritannias tehtud uuringust selgus, et 40 protsenti inimestest magab pidžaamas, 20 protsenti aluspesus ja alla ühe kolmandiku ei hoia magades midagi seljas.

Tihti arvatakse, et paljalt magamine laseb nahal hingata. Kuigi selle teema kohta ei ole palju uuritud, siis võib kindlalt öelda, et nahk ei hinga. Alasti magamine hoiab sind aga jahedas ja see mõjub unekvaliteedile hästi.

Liiga palavas magamine ei lase kehatemperatuuril langeda. Pidžaamas ja paksu teki all ei käivitu une mehhanism korralikult. Siiski ei tohiks jalad liiga külmaks jääda, sest see häirib samuti und.

Aluspesu kandmine magades suurendab suguelundite piirkonnast higistamist, eriti suvel ja palavas. Soojas voodis aluspesu kandmine võib ergutada ka pärmseene kasvu. Uuringu kohaselt parandasid mehed, kes voodis aluspesu ei kandnud oma sperma kvaliteeti. 500 mehega tehtud uuringust leiti, et neil, kes kandsid päeval, kuid mitte öösel, boksereid, oli veerandi võrra väiksem risk DNA fragmentatsiooniks spermas. Siiski ei näidanud uuring midagi meeste viljakuse kohta.