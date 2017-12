Toitumisnõustaja: ülesöömises pole midagi imestada, kui jääme peolaua taha mugavalt istuma

«Ülesöömisel mängivad rolli ka need toiduained, mida koos sööme, aga suurim mõjutaja on see, et jätkame söömist ka siis, kui kõht pole tühi, ning jäämegi mitmeks tunniks laua taha istuma, jutustama või telekat vaatama,» sõnas ta.

Rätsep rääkis, et üsna keeruline on seedida koos liha ja kartulit, millest esimene on valguallikas ja teine süsivesik. Liha seedub maos, kuid kartuli seedimine hakkab pihta juba suus ja jätkub peensooles. Kui kartul lõpuks makku jõuab, jääb ta aeglasemalt seeduva liha taha pidama ning see tekitabki kõhus raskustunde.

«Kui liiga palju liha tarbime, siis selle seedimisprotsess kestab kuskil neli-viis tundi,» lisas ta. Seega, kui süüa pärast praadi ka kringlit, piparkooke või muid süsivesikuid, siis polegi imestada, miks kõhus puhitab.

Toitumisnõustaja soovitab süües mõelda rohkem toidule, mitte kõrvalistele tegevustele, sest seegi mõjutab seedeprotsessi. «Maol ei ole hambaid – kui närida toit korralikult peeneks, siis hakkab toidu lagundamise protsess juba suus peale. Nii saab seedesüsteem infot, et toit hakkab tulema, ja seedekulgla valmistub selle vastuvõtmiseks,» kirjeldas ta.

Kui inimene on veel päev läbi söömata olnud, on ülesöömine paratamatu, sest organism nõuab kiiresti kütust. Pigem võiks süüa midagi iga kahe-kolme tunni tagant, et mitte ühel toidukorral üle pingutada.

Riinu Rätsep. | FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Ülesöömise vältimiseks võiks valmistada lihtsalt vähem toite. Näiteks, kui on teada, et lauda istub kümme inimest, siis ei pea jõulupraele lisaks vaaritama veel hulka suupisteid.

«Kui laual on kümme eri toitu, siis igaüht võiks olla 40–100 grammi inimese kohta, kokku võib arvestada 500–600 grammi sööke ühe külalise kohta. Ja see ongi normaalne, kui toit otsa saab,» tõi toitumisnõustaja välja.

Toite võiks vähem kuumtöödelda

Söögi valmistamisel on tema sõnul parim variant aurutamine, sest nii läheb toidust kõige vähem vitamiine ja mineraalaineid kaduma. Värskes tootes on võrreldes marineeritud või praetud toiduga kindlasti rohkem kasulikku.

Jõululauale pandava kartuli soovitab Rätsep keeta või küpsetada ahjus vähese oliiviõliga. Kartulite või muude köögiviljade keeduveest või ka ahjupraest välja imbunud lihaleemest saab valmistada maitsvaid kastmeid või hautisi.

Hapukapsas võiks olla värske ja kuumtöötlemata, sest siis on seal alles häid, seedimist soodustavaid baktereid. Kui kapsast praadida-küpsetada, siis need hävivad ning kapsas tekitab kõhus pigem puhitust. Rätsep tõi välja, et kapsa võiks valmistada ilma sealihata, kui liha jõuluõhtul nagunii süüakse, lisada võiks hoopis seedimist toetavaid köömneid.

Verivorste ja liha ostes võiks jälgida suhkru- ja soolasisaldust. «Salajast suhkrut on igal pool, verivorstiski võib olla kuni kümme grammi saja grammi toote kohta. On ülihea, kui suhkrusisaldus tootes on alla viie grammi,» märkis Rätsep. Verivorstid paistavad silma ka kopsaka soolasisaldusega, kuid mida vähem soola, seda parem on toode kindlasti tervisele.