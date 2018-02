Test meestele: kas sinu seksuaalelus esineb probleeme?

Meestearst Kristo Ausmees on selgitanud, et tegelikult on erektsioonihäiret on üsna kerge ravida. Kõige tähtsam on tema sõnul diagnostika, et selgeks teha riskifaktorid. «Pahatihti on nii, et tegelikult mees ise oma igapäevase käitumisega – loobudes suitsetamisest või vähendades tööstressi – on võimeline ise oma seksuaalsust oluliselt parandama,» lausus ta.

Oluline on see, et need inimesed, kes tunnetavad, et neil on need probleemid tekkimas, tuleksid arsti juurde. Ka Eesti uuringud näitavad, et see number meeste hulgas, kes julgevad oma seksuaalprobleemidest arstile rääkida, on endiselt madal.

Seksuaalhäired on täna ravitavad. Kõige tähtsam on põhjuste väljaselgitamine, sageli elustiili muutmine. Ravimid on olemas ning arst saab kindlasti sellisel puhul aidata.

Erektsioonihäirete teket saab ennetada mõõduka kehalise aktiivsuse, normaalse seksuaalelu, tervisliku toitumise ning ülemääraste töö- ja eraeluliste pingete vältimisega, on rääkinud arst-anestesioloog Markko Pärtelpoeg.