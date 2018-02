Vanem inimene vajab piisavalt valku ja köögivilju

Süüa tuleks nii valgurohket kanaliha kui hautatud aedvilja, lisaks kas kartulit, tatart või riisi. «Oluline on süüa igal toidukorral võimalikult palju köögivilja,» rääkis eakate toitumisega palju tegelenud toitumisterapeut Annely Soots. Ta lisas, et väga lihtne viis tervislikku toitu saada on teha smuutisid ja süüa vahepalaks puuvilju koos seemnete-pähklitega.