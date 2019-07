Puuviljad või köögiviljad – kumb on tervislikum valik?

Toitumisspetsialistid soovitavad igapäevaselt süüa viis portsjonit puu- ja köögivilju, vahendab Deutsche Welle. See aga ei tähenda samas, et peaksid iga päev sööma ära viis banaani või viis õuna, vaid oluline on mitmekesisus. Paljud inimesed kipuvadki eelistama puuvilju, sest mitmeid neist ei pea koorima, lõikuma ega küpsetama nagu enamikke köögivilju.