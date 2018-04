Puhkamine massidesse: las IT-mees kaevab peenart ja ehitaja mängib arvutiga

Teine oluline asi, mida on samuti leierdatud söögi alla ja söögi peale, ning põhjusega, on toitumine. Taastumine käib läbi ainevahetuse, seega kui me ei saa piisavalt söögiga eluks vajalikke toitaineid, siis loome me ise eeldused selleks, et meie taastumine võtab kauem aega.

Kolmandaks on kindlasti elu pärast tööd. Olenevalt töö iseloomust võiksid töövälised tegevused olla võimalikult erinevad igapäevatöö iseloomust. Ilmselt ei pea selgitama, miks ei ole hea mõte IT-spetsialistil koju minnes hakata vaimu turgutama arvutimänge mängides või ehitustöölisel, kes on päev otsa segumasinasse liiva visanud, hakata samal päeval pingete maandamiseks lillepeenart kaevama.

Vastupidi samas sobib, las IT-mees kaevab peenart ja ehitaja mängib arvutiga. Mõte on selles, et vaimu turgutatakse füüsilise koormusega ning füüsilist koormust vaimsete tegevustega või täiesti teistsuguste füüsiliste tegevustega.

Miks peaksid erinevalt puhkama näiteks kontoritöötajad ja füüsilise töö tegijad?

Põhjus peitub tegelikult tasakaalus, äärmused ei ole reeglina püsivalt head. Ressursid, mida kasutavad erinevat tööd tegevad inimesed päeva jooksul on erinevad ning ressursid on teatavasti piiratud. Inimese normaalseks funktsioneerimiseks on vaja nii mõõdukat vaimset kui ka füüsilist koormust.

Vaimset koormust saab tasakaalustada meelepärase füüsilise tegevusega, vahet ei ole kas selleks on siis jõusaalitreening, jooksutreening, pallimängud, koeraga jalutamine jne. Füüsilise koormuse leevendamiseks oleks mõistlik töövälisel ajal puhata antud piirkondi kehas, mis põhiliselt igapäevaselt töös on.

Füüsilise töö puhul ei pea kartma trennitegemist, alati on võimalik leida selline treening, milles koormatakse teisi kehaosasid võrreldes igapäevatööga. Füüsilise töö puhul on lihtsalt puhkamine, lugemine, mitte midagi tegemine oluliselt parem puhkuse viis kui vaimse puhul.

Tooge palun mõni näide võimalustest, kuidas pärast tööpäeva korralikult välja puhata.

Tehke midagi sellist, mida tehes te tunnete ennast hästi! Kui te ei tunne ennast sporti tehes hästi, siis võtke seda kui väljakutset tõestamaks endale, et ma saan sellega hakkama. Siinkohal lähtuge põhimõttest: liigne agarus on ogarus, olge mõõdukad! Ärge unustage anda kehale vaheldust, mida vaheldusrikkamad on tegevused, seda tänulikum keha sulle on.

Tulge mugavustsoonist välja ja minge sõbraga trenni, keegi ei saa teie eest seda esimest sammu teha! Unustage päevased töömured, veetke aega lähedastega midagi toredat tehes. Vähem muretsemist. Lähete hommikul tööle tagasi, küll siis muretsete edasi. Hea vaimne seisund loob eeldused heaks füüsiliseks seisundiks ning vastupidi!

Kuidas tunda ära, et lihased ei ole piisavalt hea seisukorras?

Tehke puusaringe, täiesti tavalisi puusaringe. Kui tunnete, et seda on ebamugav teha, siis ilmselt pole teie alaselg, vaagnavööde piisavalt hästi liikuv, selle tõttu on lihaste elastsus häiritud ning seljavaevused on kergemad tulema.

Minge selili, kõverdage jalad põlvest ning jätke tallad maha, tõstke puusad maast lahti ja hoidke puusi üleval. Kui selle tegevuse käigus tahavad reie tagumised lihased krampi minna, siis ilmselt ei ole teie lihaste seisund piisavalt hea ning peaksite sellele piirkonnale tähelepanu pöörama.

Tehke õlaringe, kui täiesti tavaliste õlaringide tegemise ajal tunnete kuskil valu, siis peaksite mõtlema, miks see nii on, ehk on teie lihased liiga pinges. Sama on kaela liigutamisega, kui kaela liigutamine mõnes suunas on valulik, siis on juba probleem tekkinud