Toekas tervislik supp soodustab seedimist ning toitainete imendumist

Supi muudab tervislikuks asjaolu, et erinevalt teistest roogadest säilivad selles paljud olulised vitamiinid ja mineraalained, mis muul juhul koos keeduveega minema kallatakse. Vedel toit seedub maos hästi ning tagab ka parema toitainete omastamise, kirjutab Tervisliktoitumine.ee .

Supp kõige üldisemas mõttes on tervislik ja hästi seeduv eine, kuna kuumtöötlemisel on enamasti kõik koostisained mõnusalt pehmeks keenud. Kuumtöötlemine pehmendab kiudaineid ja parandab mõne komponendi (näiteks karotenoidide) paremat omastamist.

Enamik suppe sisaldab köögivilju, mis tagab juba hea vitamiinikoguse. Porgandi ja teiste karotenoide sisaldavate köögiviljade omastatavus paraneb veelgi siis, kui neid keeta ja süüa koos rasvaga. Hea rasvaallikas on lihaleem, samuti võib lisandiks olla hapu- või rõõskkoor, oliiviõli või muu (taimne) rasv. Seega miks mitte valida maitsev porgandipüreesupp.

Loomne kontidest keedetud puljong on tervisele väga kasulik sõltumata sellest, mida sinna maitseks lisada. «Kondipuljongil on palju tervistavaid omadusi,» sõnas Eesti toitumisnõustajate ühenduse liige Külli Holsting. Kontidest valminud leem pakatab mineraalainetest ja kollageenist, mis toetavad soolestikku, liigeseid, luustikku ja nahka.

Kanapuljong valmib tavaliselt sidekoerikastest ja kondistest lihatükkidest ning pika keetmisaja jooksul eraldub sealt leeme sisse želatiini, kondroitiini ja glükoosamiini, mida tavatoidust sageli ei leia. Nii glükoosamiin kui ka kondroitiin on vajalikud liigeste tõrgeteta toimimiseks ning nende tarbimine aitab ka sidekoeprobleemidest kiiremini taastuda.

Toitumisnõustaja sõnul tuleb eelistada köögiviljarikkaid ja kondipuljongiga valmistatud suppe, veidi harvem tarbida piima- ja lihasuppe. «Kala söömist võib aidata suurendada kalasupp – selles on head rasvhapped ja mineraalained,» lisas Holsting. Kartul ja kapsas supi koostises on hea valik aasta ringi, kuna need säilivad kaua. Kartulis sisalduv tärklis annab energiat, kapsas toetab väävli- ja kiudainerikkusega maksa ning liigeseid.