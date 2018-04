Tahad seljavalust vabaneda? Tõsta raskusi!

80 protsenti täiskasvanutest kannatavad vähemalt mingil eluetapil alaselja valude käes. Kuigi eeldatakse, et selga tuleb hoida, on selgroog tugev konstruktsioon, mis talub õigesti kasutamisel suuri raskusi, kirjutab Independent .

Keha vajab tugevamaks saamiseks raskuste tõstmist ning selgroog on sellest hea näide. Regulaarne koormus valmistab liigeseid, lihaseid ja sidemeid igapäevasteks ülesanneteks. Koormuse puudumine on uuringutes näidanud seljale kahjulikku mõju. Astronautidega tehtud uuring näitas, et raskuse puudumine mikrogravitatsiooniga keskkonnas põhjustas lihaskadu, selja kangust ja diskide paistetust. Varem terve seljaga astronautidel tekkis pärast kosmosereisi seljavalu.

Valutava seljaga käsitakse vältida raskusi, kuid ka korduvat painutamist ja kehapöördeid. Sõudjatega tehtud uuring pani selle arusaama proovile. Professionaalsed sõudjad peavad treeningul oma keha painutama sadu kordi päevas ning vähemalt üks kolmandik uuritud grupist kurtis seljavalu üle. Suuremal osal sõudjatest möödus valu kiiresti. See tähendab, et sõudjad ei vigasta oma alaselga ning selgroog paneb sellisele koormusele vastu.

Lisaks leiti, et sõudjate selg peab vastu tõmmetele ka kumeras olekus. Siiani on soovitatud raskusi tõsta sirge seljaga ja kõverdada ennast põlvest. Sellisel juhul kasutatakse suuri lihaseid puusades ja jalgades. Küll aga ei pruugi sellest nõuandest kasu olla, kui need lihased on treenimata ja nõrgad. Selg on stabiilne ka kumeras olekus.