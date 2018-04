Füsioterapeut: liikumine on nagu ravim, vaid ühest korrast kasu ei saa

Terviseprobleemist paranemisel saab tihti saatuslikuks see, kas ja kui palju soovitatud harjutusi tehakse, nendib Laus. Füüsiline aktiivsus on kasulik vaid siis, kui seda tehakse regulaarselt. «Liikumine on nagu ravimi võtmine, mille puhul ühest korrast veel tulemust ei näe,» sõnas füsioterapeut.