Ortopeed Kaspar Rõivassepp: põlveliigese trauma vajab kohe arsti tähelepanu

Valu tekib alati põhjusega. Esialgne põhjus on see, et lihastelt on nõutud rohkem, kui nad suudavad vastu pidada. Kui seda piiri muudkui nihutada, siis areneb vigastus selliseks põletikuks, mis pärast vajab juba ravi.

Üks spetsiifiline probleem on seotud põlveliigese eesmise ristatisidemega, mille vigastus on kontaktspordialadel (jalgpall, korvpall) küllaltki sage. Järsemal suunamuutusel või pöördel läheb jalg valesti, põlv väändub, nõks käib läbi ja tekib turse. Kui katki läheb ainult eesmine ristatiside ja muud struktuurid jäävad terveks, ei pruugigi põlv palju valu teha ja inimene võib saada isegi jalale astuda. Peagi hakkab turse vähenema, valulikkus taandub, paari-kolme nädala pärast kannatab isegi kergelt sörkida ning nelja-viie nädala pärast on tunne, et võiks trenni tagasi minna. Probleem on aga selles, et kui side on rebenenud, siis põlvel ei ole piisavalt stabiilsust ja juba esimesel valel pöördel võib põlv uuesti paigast käia ning hullemini kui esimene kord. Ja alati on oht, et rebeneb veel midagi. Minu juurde satub päris palju inimesi, kellel on põlv väljas käinud neli-viis korda. Seal on vigastusi, mida õigeaegse diagnoosimise puhul oleks võinud ära hoida.