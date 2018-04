Viis harjumust, mis võivad elueale lisada rohkem kui aastakümne

Harvardi ülikooli teadlased kasutasid küsitlusi ja 123 000 vabatahtliku terviseandmeid, et mõista, kui palju kauem inimesed elasid, kui nad sõid tervislikku toitu, hoidsid kaalu kontrolli all, tegid regulaarselt trenni, jõid mõõdukalt alkoholi ja ei suitsetanud.

Kuigi need tervislikud harjumused on inimestele üldiselt teada, on põhiküsimus selles, miks neid siiski ei jälgita. Osa probleemist on raskused suitsetamise mahajätmisel, pidev ebatervisliku toidu kättesaadavus, halb linnaplaneerimine, mis teeb inimestele väljas treenimise ja liikumise keeruliseks.