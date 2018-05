Vabane tülikast tselluliidist nende kavalate nippidega

Toitumine, treening, massaažirull ning iseenda motivatsioon on märksõnad oma jalgade ning tagumiku vormis hoidmisel, kirjutab Runtastic spordiblogi. Esmalt tuleb aga teadvustada, et tselluliit pole haigus, vaid see iseloomustab lihtsalt nahaalust rasvkudet, mis torkab silma eriti reitel ja istmikul.

Kui meeste nahaaluses rasvkoes on rasvarakud ning kollageenikiud omavahel põimunud, siis naistel on need paralleelselt. See teeb naiste rasvkoe vähem stabiilseks - rasvarakud võivad kollageenist mööduda ja n-ö nahapinnale kerkida. Seepärast meenutabki ebaühtlane nahapind apelsinikoort. Samas võib meestelgi esineda tselluliiti, juhul kui nende organismis napib meessuguhormoone.

Kahjuks peetakse tselluliiti pärilikuks ehk kui su ema oli sellega kimpus, on suur tõenäosus, et oled ka sina. Sama kehtib näiteks veenilaiendite puhul, mis on samuti ebameeldiv ja raskesti varjatav mure. Tselluliit võib kergemini märgatav olla siis, kui hormonaalne tasakaal rohkem kõigub ehk ühel teatud nädalal kuust. Ka rasestumisvastaseid pille on seostatud tselluliidu vohamisega reitel ja istmikul.

Kindlasti on aga suur osa elustiilil. Alkoholil, suitsetamisel ja stressamisel on kehale negatiivne efekt. Oluline on ka tervislik toitumine ning kaalu kontrolli all hoidmine, sest mida rohkem rasvkudet, seda enam ladestub see kriitilistesse kohtadesse kehal.

Tervislik toitumine võib tselluliidiga kimpus naisele olla lausa kriitilise tähtsusega. Nimelt võib suur hulk rasvarakke hakata veresoontele rõhuma, mis takistab verevoolu kehas. Nii aeglustub ka ainevahetus ning tselluliit tuleb aina enam nähtavale. Kuna tselluliidi parimad sõbrad on alkohol, rasvane ja suhkrurikas toit, siis peaksid nendega hüvasti jätma.

Toitumise abil õnnestub tselluliiti vähendada ka nende nippidega:

Tarbi piisavalt vedelikku. Vesi ja taimetee on siinkohal parimateks valikuteks, samuti vesised puu- ja köögiviljad (kurk, tomat, arbuus, melon jpm). Piisav vedelikukogus aitab kehas transportida kõiki vajalikke aineid ning väljutada ebavajalikku. Vedelikku võiks toidust ja jookidest saada iga päev 2-3 liitri ulatuses.

Väldi soolatarbimist. Ka liiga soolane toit viib kehast vedelikke välja, tekitab puhitust ning toob apelsinikoorenaha veel paremini esile. Püüa vältida soolaseid valmistoite ning kasuta ise süüa valmistades soola asemel ürte, sibulahelbeid jm maitseaineid.

Tarbi vajalikke toitaineid. Näiteks kaaliumi leidub ohtralt banaanides, aprikoosides, kartulites, artišokis ja ingveris. Kaalium tagab rakkude ainevahetuse, samuti soodustab jääkide väljutamist ning rakkude uuenemist. Koos kaaliumirikaste toitudega tasub tarbida ka E-vitamiini sisaldavaid pähkleid, mis tagavad särava naha. Kuna pähklid on väga kaloririkkad, siis piisab poolest peotäiest päevas. Nahka ühtlustava kollageeni tootmist soodustab ka C-vitamiin, mida leidub rikkalikult kiivis, paprikas ja paljudes marjades.