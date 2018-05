Kas kuivatatud puuvilju saab pidada tervislikuks?

Siiski on kuivatatud puuvilja söömise puhul teatud murekohad. Kontsentreeritud kujul puuvili on väga väike amps ning seda on kerge üle süüa. Näiteks saame kolme värsket aprikoosi süües kõhu juba täis, kolm kuivatatud aprikoosi aga kaovad justkui kerisele. Sama võrdlus kehtib 30 suure viinamarja ning 30 pisikese rosina kohta. Probleemne on ka see, et vahel lisab tootja kuivatatud puuviljadele tavalist suhkrut, kuigi vili ise on juba loomulikult magus. Lisatud suhkruga puuvilja ei saa pidada kuigi tervislikuks ampsuks.