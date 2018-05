Vale tehnika võib kepikõndija suisa ohtu panna

Samas on väga oluline see, milliste keppidega välja minnakse ja kuidas nendega kõnnitakse. Vale liikumine ja valesti valitud kõnnikepid võivad isegi tervisele halvasti mõjuda, tõdes Randver. Meeles tuleb pidada seda, et kõnnikepid peavad olema lühemad kui suusakepid. Nendega käies olgu samm tavapärasest pisut pikem, kere veidi ette kallutatud, õlad all ja selg sirge.