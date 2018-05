Noorte seas leviv väljakutse lõppes neiule teise astme põletushaavadega

15-aastasele briti koolitüdrukule Elliele lõppes deodorandi väljakutse teise astme põletushaavadega, vahendab Fox. Tema ema Jamie Prescott jagas sellekohast hoiatavat teavet sotsiaalmeedias, postitus levis kulutulena.

Väljakutse näeb ette, et spreideodoranti tuleb nahal ühele konkreetsele kohale pihustada nii kaua, kuni mängija kannatada jaksab. Ellie Prescott sai aga selle karme tagajärgi konkreetselt oma nahal tunda. Ta nimetas oma vigastusi väga valulikuks ning tõdes, et saadud haavast voolab välja kollast mädavedelikku. Mängu mängimisest on nüüdseks möödas üle kolme nädala, aga sellest saadud haav valutab ikka.

Põletushaav. FOTO: facebook

«See väljakutse tähendab otseses mõttes deodorandi piserdamist nii kaua, kui võimalik. Nii lihtne see ongi, kuid võib lõppeda tõsiste põletushaavadega. Pildid mu tütre vigastusest on kolm nädalat vanad, haav on ikka veel nii tõsine ning võib vajada nahasiirdamist,» kirjutas ema sotsiaalmeedias.

Tema sõnul kohtas tütar lihtsalt pargis sõpru, kes utsitasid teda osalema väljakutses, millest neiu kuulnud polnud. Ellie vahetas hiljuti kooli, kuid väitis, et ohtlik mäng on levinud mõlemas koolis.

«Mu sõber tegi seda juba aasta tagasi ning tal on sellest arm, aga see polnud nii valulik nagu minul. Kui näitasin sõpradele oma vigastust, käärisid nad käised üles ja selgus, et nad on samuti seda teinud,» vahendas ema oma postituses tütre sõnu. Tüdruku ema paneb lapsevanematele südamele, et nad istuks lastega maha ja näitaks neile piltidelt selliseid koledaid tagajärgi.