Miks lastel iial energia otsa ei saa? Teadus annab vastuse

Kas lapsel võib tõepoolest olla rohkem energiat kui täiskasvanul? Selgub, et just nõnda see ongi, vahendab HealthLine. Värske uuringu autorid võrdlesid 12 eelpuberteedi eas poisi ning 25 täiskasvanud mehe energiaväljundeid ning treeningujärgset taastumist. Täiskasvanute seas oli ka hea vastupidavusega (harrastus)sportlasi. Osalejatel lasti teha füüsilisi katseid, et analüüsida, kuidas nende keha reageerib intensiivsele treeningule. Üllatuslikult leiti, et poisikesed olid lihasväsimuse tekkele märksa vähem tundlikud ning taastusid treeningust samuti kiiremini kui mehed.