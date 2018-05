Kas suhkruasendajaga jook on kahjulikum kui suhkruga karastusjook?

Kardiometaboolsed haigused on üldnimetus kroonilistele seisunditele nagu diabeet, südamehaigused ja infarkt. Uurimismeeskond tahtis mõista, kas näiteks kümme kilokalorit friikartulist ja sama kogus energiat õunast mõjutavad keha erinevalt. Et küsimusele vastust leida, vaatasid teadlased üle praegu olemasolevaid uuringud toidu ja kardiometaboolse tervise seost.

Autorid lisasid, et suhkruasendaja aspartaam ei põhjustanud täiskasvanutel kaalutõusu. Lisaks ei olnud põhjendatud hirm, et aine põhjustab vähki ning teadlased järeldasid raportis, et 40 milligrammi keha kilogrammi kohta on ohutu päevane aspartaami kogus. Aspartaami kohta ringleb väga palju erinevaid müüte, mille järgi põhjustab suhkruasendaja kaalutõusu. Uuringu tegijate sõnul ei ole ükski inimestega tehtud uuring seda näidanud. Aspartaami kasutatakse suhkruasendajana hommikusöögihelvestes, suhkruvabas närimiskummis, suhkruvabades limonaadides ja magustajates.