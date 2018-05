Tervisenõu: mis muutub kehas, kui teed beebipillidega lõpparve?

Enamiku hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise puhul on tüüpiline see, et hormoonide tase organismis on ühtlane ja kaovad ära naturaalse tsükliga kaasnevad hormonaalsed kõikumised. See käib kaasas ovulatsiooni pärssimisega ja emaka limaskesta õhenemisega ning emakakaela paksenemisega. Pillide lõppedes taastub naturaalne tsükkel oma normaalse hormonaalse kõikumisega.