Millal süüa süsivesikuid, et kaal ei tõuseks?

Süsivesikuid on parem süüa trenni aegu ja pigem hommikuti, mitte õhtuti suurtes kogustes, toob toitumisnõustaja välja Business Insideri videos. See aitab parandada kehakoostist.

Hommikuti suudab keha tarbitud süsivesikutega paremini hakkama saada ja on väiksem võimalus, et see ladustatakse kehale rasvaks. Sama juhtub toitumisnõustaja sõnul ka trenni ajal, kuna treening muudab inimese keha ja ka selle reaktsioone toidule.