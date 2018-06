Tervisenõu: kas kiire tempoga jõutreening on efektiivsem kui rahulik?

Vastab ortopeed Mihkel Mardna:

Treeningu puhul järgitakse üldiselt põhimõtet, et see peab olema mitmekesine – ükskõik, millisel spordialal ning nii aeroobses kui anaeroobses tsoonis. Mitmekesisus treeningutel aitab vältida ülekoormusvigastusi. Väga intensiivset ja kiiret treeningu osa võib nimetada ka arendavaks faasiks, näiteks kui intervalltreeningus jookseme 200-meetrisi lõike üle minutilise pausi, siis see on treening arendavas tsoonis.

CrossFitiski on teatud harjutused, mille pead aja peale ära tegema, see on ka väga intensiivne töö, mis kindlasti toimub arendavas tsoonis. Ka pulsisagedus läheb sellise töö puhul kindlasti anaeroobsesse tsooni. Neid treeninguid ei saa teha iga päev, aga need võivad olla üldise treeningu üks osa ja see on tõepoolest arendav. Kui teha neid treeninguid iga päev, siis ei taastu organism sellest ära, kuna vahepeal on vaja taastuda ja ka aeroobset tööd teha.

Treeningutes peavad harjutused ja intensiivsus vahelduma, sest kardiovaskulaarsüsteem tahab tegelikult saada ka aeroobset koormust. Nii nagu arenevad lihased, areneb anaeroobses faasis ka kardiovaskulaarsüsteem. Arendavas tsoonis tuleb aga väga jälgida, milline on indiviidi funktsionaalne taluvus ja aeroobne/anaeroobne lävi, kuna siin on oht end ülekoormata. Need individuaalsed töötsoonid on võimalik spordiarsti juures pulssi aluseks võttes paika panna.